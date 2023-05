VIDÉO - Pourquoi les sociétés privées d'autoroutes sont accusées de réaliser des superprofits ?

Le constat est sans appel : le prix des péages, qui représente 90% des recettes des sociétés d'autoroutes, a augmenté, depuis 2006, de façon plus importante que le niveau de l'inflation. Et plus les années passent, plus l'écart se creuse, selon les données recueillies auprès du ministère des Transports. Le trajet Paris-Lyon par l'autoroute A6 coûtait, par exemple, 32 euros il y a 10 ans. Il faut désormais débourser 39 euros, soit une augmentation de plus de 20%, le double de l'inflation sur la même période.

Dès 2014, l'Autorité de la concurrence alertait déjà sur cette hausse. "La marge nette des sociétés d'autoroutes est importante et injustifiée", écrivait-elle. Selon Frédéric Fortin, expert en finance d'entreprises, la société d'actionnaires "Autoroutes du sud de la France" a ainsi pu se rembourser "environ 40% du prix d'acquisition" de ses kilomètres de route "en quelques mois".