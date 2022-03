Pourquoi TotalEnergies reste en Russie

Contrairement à certains de ses concurrents comme Shell, ExxonMobil ou BP qui ont annoncé leurs intentions de quitter la Russie, TotalEnergies a décidé de poursuivre ses activités notamment via la compagnie Novatek, deuxième plus gros producteur de gaz russe dont elle détient près de 20% du capital. Si la Russie représente aujourd'hui 17% de la production mondiale d'hydrocarbures de l'entreprise française, via ses sites de gaz et de pétrole à l'Ouest du pays, l’activité la plus prometteuse pour elle est celle du gaz liquéfié, développé en plein cercle polaire arctique. Là-bas, 30 000 ouvriers travaillent jour et nuit par des températures pouvant aller jusqu'à -50 degrés.