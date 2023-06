Et si les prix augmentaient... à cause de nos cartes bancaires ?

Or, toujours selon les enseignes, de plus en plus de Français possèdent une carte qui ne contient pas le logo "CB". "Il y a trois ans, 97% des transactions passaient par le réseau CB et seulement 3% par les réseaux Visa et Mastercard", détaille Émilie Tison, directrice des services financiers de Système U, dans les colonnes des Échos. "Aujourd'hui, ce n'est plus que 85% à 88%."

Une chute qui s'explique par plusieurs facteurs, selon le quotidien : la hausse des paiements en ligne et ceux réalisés grâce au smartphone, qui profitent aux deux mastodontes américains, ou encore l'arrivée des néo-banques et banques en ligne, qui ne travaillent pas forcément avec le réseau CB. Même certaines banques classiques s'y sont mises, à l'instar de BPCE (réunion des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne), qui présentait en 2021 une carte aux couleurs des Jeux olympiques, développée avec Visa... sans le logo CB affiché.