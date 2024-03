Où en est l'inflation au mois de mars ?

L'inflation continue de ralentir au mois de mars, indique l'Insee. Les prix à la consommation augmentent de 2,3% sur un an, après +3% en février.

Où se situe l'inflation en ce mois de mars qui touche à sa fin ? Dans un communiqué, l'Insee publie ce 29 mars des données provisoires sur le niveau des prix et leur évolution. Et le taux de l'inflation continue de ralentir, avec une hausse des prix sur un an de 2,3 % en mars 2024, comparé à +3 % en février et +3,1% en janvier.

Une baisse unanime sur un an...

Dans le détail, l'Institut national des statistiques constate que la baisse de l’inflation est principalement due au ralentissement des prix de l’alimentation sur un an, avec +1,7 % en mars contre +3,6 % en février. Une baisse aussi observée du côté des prix des services, des prix du tabac, des prix de l’énergie et des prix des produits manufacturés.

"La désinflation, qui était encore importante en mars, devrait s'arrêter", estime cependant Stéphane Colliac, économiste chez BNP Paribas, dans une note citée par l'AFP. Le spécialiste invoque la suppression du plafonnement des prix de l'énergie et des augmentations des prix des services, "d'autant plus à l'approche des Jeux olympiques".

...plus disparate sur un mois

Le ralentissement des prix à la consommation s'observe aussi sur un mois, puisqu'ils augmentent seulement de 0,2% en mars, contre +0,9% en février. Cela s'explique, selon l'Insee par "la légère baisse des prix de l’énergie, notamment du gaz et des produits pétroliers". Sur un mois, on constate à l'inverse une hausse des prix des produits manufacturés, typique après les soldes d'hiver sur l'habillement. Les prix de l’alimentation et des services semblent "stables sur un mois".