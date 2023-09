Des baisses d'impôts pour les ménages espérées "si possible" dès 2025

Le plus vite possible. Bruno Le Maire a indiqué ce mardi dans une interview à nos confrères du Figaro que les 2 milliards d'euros de baisses d'impôts pour les ménages promises en mai dernier par Emmanuel Macron seraient réalisées "si possible dès le budget 2025". Cet allègement fiscal, "nous le ferons au plus vite, si possible dès le budget 2025", a déclaré le locataire de Bercy, alors qu'Emmanuel Macron avait promis ces baisses d'ici 2027.