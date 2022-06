Pouvoir d'achat : Des petits boulots pour s'en sortir

Ludovic Dubois va passer trois heures à charger, puis transporter ces meubles pour une cliente. Pourtant, il n'est pas déménageur professionnel, mais employé dans un abattoir. En plus de son travail, il monnaie ses services sur son temps libre et gagne jusqu'à 400 euros par mois. Face à la flambée des prix, son salaire de 1 800 euros net ne lui permettait plus de subvenir aux besoins de sa famille.