VIDÉO - Inflation : vers un mois de "mars rouge" ?

Ces augmentations annoncées tombent au plus mal. Par exemple, depuis un an, le prix des surgelés a augmenté de 20 %, celui des œufs et du lait de 19% et celui de l’épicerie salée de 15%.

Pour limiter ces hausses, une solution est sur la table : le panier anti-inflation, proposé par le gouvernement. L’objectif étant de bloquer le prix sur une cinquantaine de produits à compter de la mi-mars.