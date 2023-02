"Flambée des prix" ou baisse de l'inflation : à quoi s'attendre dans les prochains mois ?

Pour autant, certains indicateurs laissent penser que la situation va vers une amélioration. Le prix du transport maritime par conteneurs est dix fois moins cher qu'il y a un an. De quoi baisser le prix de certains des produits importés. Le coût de l'énergie baisse lui aussi. Peut-être pas (encore) sur vos factures, mais sur les marchés de gros, et cela devrait durer. En un mois, on a constaté -35% sur l'électricité et -25% sur le gaz. "L’autre point positif, c’est que les salaires vont être plus dynamiques en 2023 qu’en 2022. En moyenne, on devrait être entre 4% et 5%", avance François Lenglet, spécialiste économie de TF1.