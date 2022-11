Pouvoir d'achat : quelles sont les villes les moins chères de France ?

Une fois tous ces paramètres mixés, ce sont plutôt les villes moyennes, situées dans le quart nord-ouest ou la région Centre qui tirent leur épingle du jeu ; la ville la moins onéreuse de France étant Niort avec 14,16/20, d'après le classement de nos confrères, devant Châteauroux notée 13,56/20 et Laval avec 13,21/20. Le succès de Niort s'expliquerait notamment, selon le quotidien, par le prix de ses transports en commun. Et pour cause : depuis le 1er septembre 2017, ils sont gratuits. Selon le maire, Jérôme Baloge, "c'était une façon de rendre le transport collectif concurrentiel en proposant un gain de pouvoir d'achat", explique-t-il à nos confrères. Mêmes avantages dans l'agglomération de Châteauroux (2e) où depuis le 22 décembre 2001, les transports en commun sont entièrement gratuits.

Dans le reste du classement, Nevers s'octroie la 4e place, puis vient Belfort (5e), Chaumont (6e), Épinal (7e), Saint-Brieuc (8e). Seules deux villes au sud de la Loire figurent dans le top 10 : Saint-Étienne (à la 9e position) et Rodez (à la 10e avec 12,28/20), grâce au cumul des courses moins chères et d'un prix de l'immobilier plus bas que la moyenne, selon les auteurs de l'étude. La première grande métropole, Nantes, est affichée à la 20ᵉ place du classement.