VIDÉO - L'inflation ralentit, avec de premiers (petits) effets sur les prix

Résultat, dans les rayons, le prix de l’huile, des yaourts, du pain, ou de votre côte de bœuf a augmenté bien moins vite ce mois-ci. Prenons un exemple : la viande a pris 0,5% au mois de mai alors qu’en moyenne depuis un an, la hausse pouvait atteindre 3% chaque mois. Et la tendance est la même sur les produits non alimentaires, comme les jouets. Tous ces achats vous coûtent donc moins cher même si cela ne vous a pas vraiment sauté aux yeux. "Je n’ai pas remarqué d’évolution significative", affirme un client. C’est normal, il ne s’agit pour l’instant que d’un ralentissement de la hausse des prix.