Sucre : pourquoi les prix s'envolent-ils (aussi) ?

Pascaline arpente les étalages d'un supermarché de Bailleul, dans le Nord, à la recherche d'un paquet de sucre, le moins cher possible. Une mission délicate, lorsque l'on sait qu'en un an, le kilo de sucre premier prix est passé de 95 centimes à près d'un euro trente, soit 45% de hausse, d'après une étude de France Bleu et franceinfo, en partenariat avec le cabinet Nielsen IQ. Les gammes de marques distributeurs et nationales sont aussi concernées par cette flambée.

Or, le sucre se retrouve partout, des compotes aux confiseries en passant par les biscuits. Si bien que dans les rayons sucrés, tous les prix ont grimpé. "On ne peut plus se servir à l'aveuglette comme avant, se dire : allez hop ! Je prends ça et ça", s'irrite une cliente dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Les boulangers sont aussi à la peine. Chez "Auguste et Ferdinand" à Lambersart, non loin de là, toutes les pâtisseries ont augmenté de 50 centimes l'an passé. "Malgré cela, on n'est pas revenu au niveau de marges d'il y a un an, avec les prix auxquels on achetait nos produits", regrette le gérant, Paul Coustenoble.

Pour cause, le cours du sucre est au plus haut. Parmi les pistes d'explication, la baisse de la production mondiale par les principaux fabricants, l'Inde et le Brésil, mais aussi des contraintes supplémentaires qui pèsent sur les cultures françaises.