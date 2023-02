VIDÉO - L'inflation au plus haut dans l'alimentation, comment avez-vous changé vos habitudes ?

Ils sont nombreux, le nez sur les étiquettes, à faire le même constat. Pour ses animaux, comme pour sa famille, Christelle a modifié ses habitudes d’achat. "On achète moins et moins cher. On jette moins. Avant, j'achetais pour faire du stock mais maintenant, on ne peut plus", nous lance Christelle dans la vidéo en tête de cet article.

Kevin Werklé, le gérant indépendant de l'Intermarché de Bouzonville, a aussi dû s’adapter en proposant un maximum de bas prix. "Dans chaque rayon, vous avez des produits à date courte, des produits anti-gaspi'. Là, c'est pareil, on va avoir une accélération des ventes", explique-t-il. Impossible pour lui désormais de répercuter la hausse des prix d’achat et de l’énergie. "Les marges deviennent quasi inexistantes, c'est plus que compliqué. Là où il reste des marges, c'est chez les industriels", déplore Kevin Werklé.