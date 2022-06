Pouvoir d'achat : la voiture indispensable mais si coûteuse

Depuis six mois, Nathalie et Sylvie ont réduit de moitié leur trajet quotidien en voiture et ne parlaient plus de longues distances. En raison de l'augmentation du prix des carburants, elles ne comptent pas partir en vacances cet été. A Dreux, 30 000 habitants, pour travailler, la voiture est essentielle, a fortiori quand on est infirmière à domicile comme Laurence.