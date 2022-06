Pouvoir d'achat : le budget du gouvernement

On a sorti la calculette et on a additionné toutes les aides promises par le gouvernement ces dernières semaines. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a beaucoup et que cela va coûter très cher. Le gouvernement veut, par exemple, revaloriser les retraites et les prestations sociales et le coût estimé s'élève à huit milliards d'euros. Il veut également relever le point d'indice des fonctionnaires entre trois et 4% pour un coût estimé entre six et huit milliards d'euros.