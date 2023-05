VIDÉO - Pouvoir d'achat : vers de nouveaux gestes sur les prix ?

Dans le viseur de Bercy, ni les PME, ni le secteur laitier, mais les plus gros industriels de l’agroalimentaire et de l’hygiène. Selon un conseiller du ministre de l'Économie, "il y a clairement un manque de coopération. On réfléchit à comment les obliger à revenir à la table des négociations" avec deux outils, nommer les industriels mauvais élèves, voire les taxer. Une invitation vient de leur être envoyée pour une rencontre mercredi prochain à Bercy. Plus de détails dans le reportage TF1 en tête de cet article.