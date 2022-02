Pouvoir d'achat : pourquoi les Français boudent les soldes ?

Dans cette boutique de prêt-à-porter à Vincennes (Val-de-Marne), les étiquettes affichent en grand les dernières démarques des soldes d'hiver. Elles pourraient aussi servir à illustrer la perte de chiffre d'affaires du patron sur cette période, estimée à -20% par rapport à l'année dernière. "L'effet télétravail s'est fait ressentir. Ils travaillent de chez eux en jogging et ils n'ont pas besoin de changer de garde-robes. Il y a vraiment une chute inhabituelle. Mais pour le moment, on se pose beaucoup de questions", explique Roger Zarrouk, responsable de magasin "Spotland". Les stocks n'ont jamais été aussi pleins. "On va devoir faire des opérations spéciales, peut-être vendre à perte pour déstocker et continuer à rentrer des nouvelles collections".