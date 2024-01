VIDÉO - Baisse des prix dans les rayons en 2024 ? "On va casser l'inflation", estime Michel-Edouard Leclerc

Michel-Edouard Leclerc était l'invité d'Adrien Gindre ce lundi dans "Bonjour ! La Matinale de TF1". En pleine période des négociations commerciales annuelles entre grandes surfaces et leurs fournisseurs agro-industriels, le président du comité stratégique des centres E.Leclerc assure qu'il y aura "des poches de baisses intéressantes".

Comme à chaque début d'année, c'est la période (toujours houleuse) des négociations commerciales annuelles entre grandes surfaces et leurs fournisseurs agro-industriels. L'objectif ? Déterminer les conditions de vente (prix d'achat, place en rayon, calendrier promotionnel...) d'une large part des produits vendus en grandes surfaces, en espérant des baisses de prix rapides en rayon pour nous autres consommateurs.

Le Parlement a adopté un texte contraignant les entreprises à s'entendre plus rapidement, d'ici au 15 janvier pour les fournisseurs réalisant moins de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires et au plus tard le 31 janvier pour les plus gros fournisseurs. D'où cette question, alors que nous sommes au dernier jour des négociations pour les premiers : malgré l'inflation, y aura-t-il des baisses de prix dans les magasins en 2024 ?

Michel-Edouard Leclerc, invité de "Bonjour ! La Matinale de TF1", répond par l'affirmative dans l'interview d'Adrien Gindre, à retrouver dans la vidéo en tête de cet article : "Oui, il y en aura", assure le président d'E.Leclerc. "On va casser l'inflation. Ce soir, c'est la fin de négociations avec les PME et les grandes entreprises françaises et ça s'est plutôt bien passé."

"On est dans une inflation structurelle"

Michel-Edouard Leclerc peut-il déjà annoncer sur quels produits les prix vont baisser ? "D'abord sur des produits qui comprennent des matières dont les cycles redescendent, soit à base de céréales, à base de café", détaille-t-il. "Il y aura des poches de baisse intéressantes et surtout, on va ramener l'inflation alimentaire qui était montée à 21% sur deux ans." À savoir, selon lui, "la ramener à 2-3 % par an."

Une inflation qui serait moins importante, donc, pour 2024. Reste que les prix en moyenne vont continuer à augmenter car, comme le rappelle le patron de E.Leclerc, "on est dans une inflation structurelle (...) délirante en 2023, soit parce qu'elle était spéculative, soit tout simplement parce que les industriels ont eu peur de ne pas pouvoir répercuter leurs hausses de coûts."

Michel-Edouard Leclerc se veut toutefois rassurant sur les négociations pour 2024, notant une absence de "contentieux" : "Il n'y a pas de contentieux individuel, il n'y a pas de saisie du médiateur", explique-t-il.