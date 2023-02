Son contenu se précise : ce que l'on sait sur le "panier anti-inflation" du gouvernement

Faire ses courses en s'orientant immédiatement vers les produits ayant le meilleur rapport qualité-prix. C'est l'objectif affiché du panier anti-inflation sur lequel travaille le gouvernement avec les enseignes de la grande distribution. Mais que trouvera-t-on à l'intérieur ? Alors que le flou persiste sur la liste exacte des catégories contenues dans le panier, toujours en phase d'arbitrage, son contenu se précise peu à peu.

Au total, une cinquantaine de produits alimentaires et non alimentaires, frais et congelés, de propreté ou d'hygiène, voulus moins chers et classés dans cinq grandes familles, viendront le composer. On y trouvera ainsi notamment de la viande rouge ou blanche dont une labellisée, du poisson, cinq fruits et légumes dont au moins trois bio, des pâtes, du sucre, ou encore de la lessive. La liste définitive pourrait être connue la semaine prochaine.