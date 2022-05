Pouvoir d'achat : sur LCI, Michel-Edouard Leclerc parie sur une inflation de "6 à 7 %" à l'été

Le président des centres E.Leclerc admet toutefois que l'inflation en France n'a pas encore touché son plateau. Ailleurs, "les pays européens sont déjà entre 7 et 9 % d'inflation. Aux États-Unis, elle a même dépassé les 10 %", continue Michel-Edouard Leclerc, assurant qu'un tel niveau ne devrait pas être atteint en France. "Ce sera plutôt entre 6 et 7 %" à l'été. Et pour cause, "aujourd'hui, nous sommes protégés par le bouclier énergétique du gouvernement" qui devrait être prorogé, poursuit-il.