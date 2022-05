Pouvoir d'achat : votre caddie n'est plus le même

Semaine après semaine, au moment de payer ces achats, la hausse des prix ne passe plus vraiment inaperçue avec des clients qui doivent payer de plus en plus le prix fort. Claude est retraitée. Elle dépense avec son mari 125 euros par semaine. Et ses courses commencent toujours par le rayon des légumes avec à chaque fois, une idée bien précise en tête. Ses achats commencent toujours de la même manière, un œil sur les prix et l'autre sur ses futures recettes, au goût d'économie.