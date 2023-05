Près d'une commune sur 5 va augmenter la taxe foncière en 2023, selon l'AMF

Le président de l'AMF a toutefois reconnu que "le prélèvement foncier" progressera automatiquement dans l'ensemble des communes "parce qu’il est réajusté du montant de l’inflation". La hausse des taxes foncières a donné lieu à des controverses entre les communes et le gouvernement, à l'image de Paris où leur augmentation de 52% voulue cette année par la maire PS Anne Hidalgo a été critiquée par les ministres Clément Beaune et Gabriel Attal, à qui l'on prête des ambitions municipales en 2026.

Selon l'Union nationale des propriétaires immobiliers (Unpi), la taxe foncière dans son ensemble (base et taux) a augmenté en moyenne de 4,7% entre 2021 et 2022 dans les 200 plus grandes villes du pays.