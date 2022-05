Primes, salaires : quelles marges de manœuvre pour les PME ?

Un effort sur les salaires. Chez La Fenêtrerie, située à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), fabricant de fenêtres, les onze salariés ont tous reçu une augmentation de 5% en début d’année. Pour Benoît, l’un d'eux, cela représente chaque mois une centaine d’euros. Et Catherine Guerniou, la dirigeante de cette entreprise familiale ne compte pas s’arrêter là. Dès la fin du mois, elle va revaloriser les plus bas salaires. Ainsi, un menuisier touchera 150 euros de plus par mois. Des salaires revalorisées alors que l’entreprise fait face à la hausse des prix de ses fournisseurs en PVC, aluminium ou encore en vitrage. Pour compenser, elle a dû revoir ses devis et fait plus d’économie sur ses consommations d’énergie.