Primes, tickets resto, frais : le coup de pouce de certains patrons

Prime, prêt de véhicule chaque vacance, ces derniers temps, les entreprises multiplient les coups de pouce financiers. L'agence O2, une société de services à la personne, vient de mettre en place des tickets-restaurant. Pour Véronique, aide ménagère et mère de quatre enfants, cela représente 50 euros de plus chaque mois. Et ce n'est pas tout, car depuis le début du mois, l'entreprise a aussi augmenté les indemnités kilométriques.