Printemps précoce : la crainte du gel

Une nature très en avance qui bourdonne déjà et des températures qui risquent de chuter à moins de deux degrés, voilà le scénario cauchemardesque qui se dessine. Plusieurs régions françaises sont concernées.

Des bottes de paille, pour échapper au pire, depuis samedi, des viticulteurs les déploient le long de leur parcelle. Dans quelques heures, ils décideront s’il faut les allumer pour protéger leurs cultures du gel. À l’approche des températures négatives attendues dès cette nuit, une centaine de bottes a été répartie dans le vignoble.

Cette année, la végétation est en avance de deux à trois semaines environ. Les fleurs sont donc déjà sorties et risquent d’être détruites. Les producteurs de fruits sont aussi inquiets pour leur exploitation. Un maraîcher de Moselle a disposé des bâches sur ses fraisiers. Et pour réchauffer ses cerises, elles aussi en avance, Vincent Tillement a dû déployer des bougies, qu’il doit payer de sa poche sans aucune aide.

Il est donc, pour lui, difficile de protéger toutes ses cultures. Des investissements qui pèsent lourd et des assurances qui ne prennent pas en compte tous les dégâts. Dès ce soir, les agriculteurs vont scruter de près leur thermomètre. Les nuits les plus froides en France sont attendues lundi et mardi.

TF1 | Reportage K. Yousfi, V. Dietsch, E. Schings