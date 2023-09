VIDÉO - "L'inflation, nous en avons pour dix ans", prévient Michel-Édouard Leclerc sur LCI

À plus court terme, le taux d'inflation, lui, va s'estomper. D'après les dernières données de l'Insee pour août 2023, les prix des produits alimentaires ont grimpé de 11,1% depuis un an. Les négociations à venir entre distributeurs et industriels doivent permettre de "régler les comptes de ce qui a été mal négocié antérieurement", et ainsi limiter la hausse des prix.

"Dans le trimestre qui vient, nous aurons une baisse du taux d'inflation", assure Michel-Edouard Leclerc. "Cela va passer de 11% sur l'alimentaire, à 2%, 3%, 4%, ce sera déjà une victoire. Et des prix vont baisser, parce que des marchés de matière première se sont effondrés : papier, transport, aluminium, céréales..."