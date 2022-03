Prix de l'aluminium : avec la guerre en Ukraine, les devis s'envolent sur les chantiers

Comme pour les autres matières premières, la pandémie a fait bondir le cours de l'aluminium de 25%. La guerre en Ukraine a accentué la flambée des prix. Rappelons que la Russie en est le deuxième producteur mondial. Ce cours mondial bouscule les fabricants de fenêtres et de portes. "La guerre en Ukraine a des conséquences significatives. Je ne sais plus à quel prix on va vendre nos menuiseries demain, parce que je ne sais plus à quel prix on va acheter l'intégralité des composants".