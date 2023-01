VIDÉO - Électricité : 5 questions sur la hausse du tarif réglementé mercredi

La hausse annoncée du tarif réglementé de l'électricité concerne 20,54 millions de foyers et 1,45 million de petits professionnels de l'Hexagone, de la Corse et de l'Outremer, a calculé l'AFP. De leur côté, les habitants de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie ne verront pas leur facture augmenter, puisque les deux territoires ont leurs propres tarifs. En parallèle, environ 100.000 logements du parc social, chauffés collectivement à l'électricité, sont aussi indirectement concernés.

Pour rappel, les tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRVe) sont révisés chaque année par la Commission de régulation de l'énergie. Tous les Français ayant un contrat avec les fournisseurs historiques, à savoir EDF et Engie, y sont soumis. C'est aussi le cas des consommateurs qui ont opté pour des fournisseurs d’électricité alternatifs, depuis l'ouverture du marché à la concurrence. Dans la plupart des cas, l'accord avec ces derniers est basé sur le tarif réglementé, mais avec un pourcentage de réduction.

En revanche, les usagers les plus en difficulté sont ceux qui ont un contrat indexé sur les prix de gros. Lesquels ont explosé ces derniers mois et ne rentrent pas dans le champ d'application du bouclier tarifaire (ni dans la hausse de mercredi, donc). "Les consommateurs qui avaient signé un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz dont les prix étaient indexés sur les marchés ne sont pas protégés par le bouclier tarifaire. C’est également le cas des consommateurs dont le fournisseur a modifié le prix en cours de contrat pour l’indexer sur les prix des marchés", confirme le médiateur de l'énergie sur son site internet.