Prix de l'énergie : ces entreprises qui s'arrêtent

Pour fabriquer la célèbre vaisselle, il faut un four puissant capable de frôler les 1 500°C. La facture de gaz est donc élevée, 3 millions d'euros avant la guerre. "Aujourd'hui, avec les hausses qui ont été annoncées et qui vont venir, on va consommer à peu près 12 millions d'euros d'énergie par an. Sur notre chiffre d'affaires, ça représentait 5%. Là, on va passer à plus de 30%, c'est considérable pour nous", explique-t-on.