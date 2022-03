Prix de l'énergie : ces PME forcées de s'adapter à la hausse

À Rémy (Pas-de-Calais), le patron de Transport & Logistique Pihen est encore loin de cette situation extrême. Face à la flambée des prix du gasoil, il a augmenté ses tarifs de 12% en un an. Mais il a surtout fait évoluer sa flotte. Sur une centaine de camions, la moitié roule désormais au bio diesel, plus économique. Des véhicules dont la carrosserie limite la prise au vent. Cela fait baisser la consommation de carburant. Et les chauffeurs aussi sont mis à contribution. Ils doivent adopter une conduite écoresponsable. Ils sont surveillés, et même notés par l'entreprise.