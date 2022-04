Prix de l’énergie : forte demande pour le bois de chauffage

Moins chère et plus efficace, c'est la ressource que tout le monde s'arrache. Cette entreprise de bois de chauffage reçoit 30% de commande en plus par rapport à l'année dernière. Ce n'est pas surprenant quand on sait que se chauffer au bois ou au granulé permet d'économiser entre 1 000 et 2 000 euros par an par rapport à un chauffage électrique ou au gaz.