Prix de l'énergie : l'État élargit ses aides aux PME, à quelques conditions

Mais, ces calculs sont très opaques pour certains. Dans sa boulangerie, Fabrice Pottier ne sait pas à quoi s'attendre. "C'est encore un peu flou. Est-ce qu'on va être éligible ou pas et ça, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'on est beaucoup de boulangers, 32 000 en France, et c'est à se poser des questions", lance-t-il. Pour Philippe Legrand, un boucher du Nord, c'est la déception. Il ne sera pas concerné par l'aide. Bercy a annoncé la mise en place prochaine d'un simulateur en ligne, pour aider les patrons à y voir plus clair.