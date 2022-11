Crise de l'énergie : une aide pour "toutes les entreprises" en fonction de leur "degré d'exposition"

Dans le détail, "l’accès à ce guichet d'aide est très simple : les entreprises ont seulement besoin de leur facture d’énergie, d’un RIB et d’une déclaration sur l’honneur attestant la véracité de ces informations", déroule Olivia Grégoire. Une simplification qui marque la confiance de Bercy envers les entrepreneurs. Un dispositif d'accompagnement accompagnera aussi les entreprises les plus consommatrices d'énergie, "jusqu'à 50 millions et 100 millions d'euros d'aide", rappelle la ministre.