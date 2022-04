Prix de l'huile : comment les friteries s'adaptent

L'huile de tournesol est indispensable pour faire cuire les pommes de terre mais aussi pour fabriquer les sauces, qui coûtent aujourd'hui 30% plus cher. Pour compenser, le dirigeant a déjà augmenté le prix de certains sandwichs et pourrait aller plus loin. "S'il faut augmenter, on augmentera, on n'a pas vraiment le choix. Notre but c'est quand même de pouvoir payer la structure, payer les crédits, les salariés, dégager des bénéfices pour payer tout ça", a précisé Dorian Jayet, responsable de FBI.