VIDÉO - Carburants : à quoi va ressembler l’aide aux "gros rouleurs" ? Les explications de Gabriel Attal

Trouver le bon équilibre. Dès mercredi, la ristourne gouvernementale sur le carburant va baisser. Jusque-là de 30 centimes par litre, elle va être ramenée à 10 centimes. Cette remise va, à son tour, s'achever à la fin de l'année. "La vérité, c'est qu'on ne peut pas se payer une ristourne à vie", concède Gabriel Attal ce lundi sur LCI. Celle-ci a coûté à l'État "plus de 7 milliards d'euros cette année", précise-t-il. "On l'a prolongée de quinze jours parce que beaucoup de Français ont eu des difficultés pour s'approvisionner en essence à cause des grèves", rappelle le ministre délégué en charge des Comptes publics, chiffrant le surcoût à "440 millions d'euros". De plus, cette aide généralisée "finance aussi des personnes de pays voisins qui viennent faire le plein en France au frais du contribuable français et, de manière totalement indiscriminée (sic), des gens qui en ont besoin et d'autres non", continue-t-il.