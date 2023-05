VIDÉO - Les prix des carburants restent chers : la faute aux marges des pétroliers ?

Tous les jours à la pompe, face aux prix, le même sentiment : le prix du baril est revenu au même niveau qu’il y a un an et demi, mais pas les prix à la pompe. Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, veut saisir la répression des fraudes pour vérifier si les pétroliers n'en ont pas profité pour augmenter leurs marges. Est-ce réellement ce qui rend le diesel et l'essence si chers en France ?