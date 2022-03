"En six mois, on est morts" : ce transporteur routier a vu sa facture de carburant augmenter de 150.000 euros en un mois

À Ambès, en Gironde, c'est un patron inquiet pour sa société qui a contactés l'équipe du 13H de TF1. Selon lui, les prix du gazole augmentent trop vite pour s'organiser, soit plus de 30 centimes en seulement un mois. Or, il doit gérer une flotte de 250 poids lourd. "Sur 600.000 litres, cela fait 150.000 euros de plus par mois. Comment voulez-vous qu'on tienne en augmentant nos charges de 150.000 euros ? Ce n'est financièrement pas tenable. À moyen terme, c'est-à-dire six mois, on est morts", explique Nicolas Guyamier, le gérant, dans le reportage en tête d'article.