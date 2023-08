VIDÉO - "Des prix à la pompe très élevés" : pourquoi le plein d'essence coûte nettement plus cher en ce moment

Or cette tendance est "très compliquée à gérer pour les ménages car on est dans une période estivale". Par conséquent, "beaucoup de Français et Françaises reviennent de vacances, et nombre d’entre eux ont pris leur voiture", pointe Flavien Neuvy, se désolant d'un "budget qui s'alourdit". En plus, "la rentrée arrive et un grand nombre de parents utilisent leur véhicule pour aller travailler ou emmener leurs enfants à l’école". Une mauvaise nouvelle qui s'ajoute à celle de l'augmentation généralisée des prix qui étouffe les foyers modestes et les classes moyennes.