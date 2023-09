Prix des carburants : "Il est temps que les distributeurs fassent un effort"

Samedi, la Première ministre avait levé un vieux tabou en annonçant que les carburants pourraient être vendus à perte, alors que selon des données récentes de la Commission de Bruxelles, la France était au 4 septembre le cinquième pays de l'Union européenne où le SP-95 était le plus cher, à 1,96 euro le litre. Cette mesure, qui doit faire l'objet d'un projet de loi attendu le 27 septembre, a été annoncée pour une entrée en vigueur début décembre et une durée de six mois.