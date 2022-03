Prix des carburants : les artisans touchés de plein fouet par la flambée

Yann Le Pors parcourt près de 100 000 km par an. Il est chauffeur de taxi et passionné par son métier, mais aujourd'hui, il a des doutes sur la pérennité de son activité. Une inquiétude partagée par des millions de professionnels. Chaque jour, le litre de carburant s'approche un peu plus des 2,50 €.