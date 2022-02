Prix des carburants : les commerçants ambulants durement touchés

Comme presque tous les jours, Aurélie traverse la campagne normande à bord de sa camionnette. La commerçante itinérante dépense 200 euros de carburant chaque mois. Elle a dû changer sa façon de travailler à cause de la hausse du prix de l'essence. "Je m'arrête à 80 ou 92 euros et pas plus. Psychologiquement, ça me fait mal de mettre ma carte et d'avoir plus de 100 euros d'essence", confie-t-elle. Elle n'a pas augmenté ses prix, mais a vu le pouvoir d'achat de ses clients baissé. Beaucoup lui demandent de trouver des produits pour leur éviter de sortir leurs voitures.