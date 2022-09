Prix du gaz et de l'électricité : quelle hausse en 2023 ?

Y aura-t-il en plus un nouveau chèque énergie ? La réponse est oui. Six millions de Français ont perçu entre 48 et 227 euros. Le Parlement va discuter de son futur montant. Il pourra être versé à davantage de foyer. Ces mesures ont permis une hausse des prix limitée en 2022 : 11% sur l’électricité en France, selon le FMI. Bien moins que la moyenne européenne : près de sept fois supérieur ou que nos voisins allemands avec 38% ou le Pays-Bas à 209%. Un bouclier tarifaire français qui a coûté plus de 16,5 milliards d’euros à l’État.