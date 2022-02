Prix du gaz : la crise ukrainienne va-t-elle le faire flamber ?

Et c'est encore pire pour les entreprises. Dans cette usine du groupe Thermi Lyon, le métal est chauffé à 900°C pour être solidifié. Et la consommation de gaz est astronomique. La dernière facture du patron tourne autour des 250 000 euros. Et si la crise en Ukraine s'éternise, la prochaine sera trois fois plus élevée, soit 750 000 euros.