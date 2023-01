"Pas tenable" : les boulangers, assommés par leurs factures, sont peu convaincus par les nouvelles aides

Angelina est boulangère depuis 2003 et elle a douze salariées. Elle a entendu que le gouvernement propose de résilier les contrats d'électricité et de gaz sans frais, mais elle n’y croit pas. "Renégocier, c'est encore de l'énergie que l'on va dépenser pour pas grand-chose, puisque quand on signe un contrat avec eux, ils ne le respectent pas", affirme-t-elle.

Et quand on parle à Angelina de la possibilité d’étaler le paiement des factures d’électricité, ou de reporter les impôts ou les charges sociales, elle refuse. Elle a déjà contracté un PGE, un prêt garanti par l’État, pendant le Covid. "Moi je continue à payer mes charges normalement, parce qu'il faudra les payer à un moment ou à un autre, comme on avait fait pour le PGE. C'est une dette qu'on doit rembourser, donc je préfère la payer de suite plutôt que de devoir encore des choses", explique la boulangère.