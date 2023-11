VIDÉO - Prix, qualité, bilan carbone : le match des fleurs françaises et étrangères

Didier cultive ses fleurs au rythme des saisons. En hiver, il n'en a donc plus aucune à vendre. Il faut dire qu'en France, les fleurs cultivées sous serre sont rares, à l'inverse des Pays-Bas. Là-bas, d'immenses exploitations font s'étendre sur des centaines d'hectares des fleurs roses, violettes ou jaunes. Elles poussent à tout moment de l'année et sont donc disponibles 365 jours par an. Pour cette offre permanente, un point revient donc aux fleurs étrangères.

Mais les serres sont chauffées, climatisées et consomment une électricité plus polluante qu'en France. "Produire une fleur aux Pays-Bas va générer dix fois plus d'émissions de gaz que de produire cette fleur en France, décrypte Alexis Lepage, consultant carbone au sein du cabinet Sami. Aux Pays-Bas, on va utiliser beaucoup d'énergie fossile pour produire cette électricité, on va utiliser du charbon. En France, on utilise bien plus d'énergie nucléaire et renouvelable." Pour l'empreinte carbone, la France reprend donc un cran d'avance au tableau d'affichage de notre test.