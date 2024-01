Concurrence déloyale dénoncée par les agriculteurs : l'exemple de trois produits

Les agriculteurs jugent déloyale la concurrence des pays étrangers. Les normes françaises sont très strictes, mais dans les rayons, les consommateurs peuvent acheter biens moins chers des aliments produits ailleurs qui ne respectent pas ces règles. Le 20H de TF1 vous l'explique en prenant l'exemple de trois produits.

Le coq français est en colère. Les éleveurs de poulet dénoncent des prix qu'ils jugent déloyaux. À titre d'illustration, contre 3 euros le kilo pour le poulet ukrainien, comptez 7 euros pour le français. Or, c'est l'Europe qui autorise ces importations pour soutenir l'effort de guerre.

"Il peut y avoir de l'import, mais il faut que ça soit avec les mêmes normes que les nôtres", estime un agriculteur dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article, en référence notamment à la norme de production. Ainsi, en France, les fermes peuvent contenir jusqu'à 40.000 poulets, tandis qu'en Ukraine, ce sont des usines qui élèvent jusqu'à deux millions de volailles.

Une comparaison édifiante en rayons

Cela vaut aussi pour les fruits et légumes, et notamment pour les tomates. Dans les rayons, la comparaison est édifiante sur le prix de la tomate cerise. Pour la française, comptez 11,63 euros, contre 7,96 euros pour l'espagnole, et même 6,23 euros pour la marocaine.

Dans ce cas, la concurrence porte sur le coût de la main d’œuvre : 1 euro de l'heure au Maroc, 6 euros de l'heure en Espagne et 14 euros en France.

Les producteurs de betteraves sucrières sont eux aussi en colère, car c'est au sein même de l'Europe que certains subissent une concurrence qu'ils jugent déloyale.