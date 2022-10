Produits laitiers : les prix vont s'envoler

Il touche désormais 490 euros la tonne de lait. Plus 32% en un an, c’est du jamais-vu. C’est une bonne nouvelle, car ses coûts de production ont flambé ces derniers mois. Et Lactalis n’est pas le seul à faire ce choix. Son concurrent Sodiaal, par exemple, a augmenté de 22% son prix d’achat auprès des producteurs. Ces derniers sont de moins en moins nombreux. Et les coopératives ne veulent pas les voir partir ailleurs.