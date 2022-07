Quand la "tourismophobie" gagne Marseille

Chaque été, la cité phocéenne affiche un taux d'occupation d'environ 80%. Une aubaine pour l'économie de la ville. Mais pour les habitants, entre le bruit, la foule et les embouteillages, certains sont exaspérés et appréhendent même cette période : "c'est horrible" ; "on ne peut plus aller dans les magasins tranquillement, on a l'impression de ne plus être chez nous" ; "c'est bien de recevoir les touristes, mais c'est bien aussi qu'ils respectent notre ville".