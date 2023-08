Quatre mois après sa promulgation, la controversée réforme des retraites entre en vigueur ce vendredi

Durant le laps de temps entre le décret signé par Emmanuel Macron en avril et ce vendredi, les administrations et les caisses de retraite ont dû mettre les bouchées doubles pour rédiger, intégrer ou transcrire les nouvelles règles du jeu en matière de retraite. "Nous avons publié l'intégralité des décrets nécessaires" et les quelques textes manquants ne doivent s'appliquer qu'en "2024, 2025", selon Olivier Dussopt. Le Directeur général de la Caisse nationale d'Assurance vieillesse (Cnav), Renaud Villard se dit lui aussi aussi "serein".

Après l'intense bras de fer syndical cet hiver et au printemps, marquées par 14 journées de mobilisation dans la rue, les opposants à la réforme montrent toujours leur intense hostilité à la loi du gouvernement. "Il faut organiser un référendum" car "cette réforme ne passe toujours pas", a insisté mardi la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet, invitée sur France Inter. Tout en critiquant "l'application à marche forcée" de la réforme, l'intersyndicale assure désormais se tourner vers un autre combat : l'augmentation des salaires.