Quel est le véritable coût d’une voiture électrique ?

Le prix d'achat, 19 000 euros, peut sembler élevé. Mais une fois toutes les aides gouvernementales prises en compte, on comprend mieux pourquoi la Dacia Spring est la deuxième voiture électrique la plus vendue en France. "On est à 13 317,96 euros. On a presque 7 000 euros de remise", indique Sébastien Dumont, nouvel acquéreur d'une Dacia Spring.