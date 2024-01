VIDEO - "Qui travaille pour un euro de l'heure ?" : la colère des agriculteurs monte d'un cran

La gronde des agriculteurs continue de se propager en France, et en premier lieu dans le sud-ouest. Partout, on constate les mêmes revendications : moins de charges, moins de normes et des prix de vente plus élevés. En attendant des annonces, les actions doivent se poursuivre ce mardi.

Quand leur colère va-t-elle retomber ? Pour la cinquième journée consécutive, l'autoroute A64 était bloquée ce lundi au niveau de Carbonne, au sud de Toulouse. Les agriculteurs présents se disent étranglés financièrement et réclament le maintien de l'aide sur le gasoil. La colère se propage en premier lieu dans le sud-ouest. Les tracteurs bloquent l'autoroute A62, près de Montauban, et l'autoroute A9 à Perpignan. Partout, on constate les mêmes revendications : "moins de charge, moins de normes et des prix de vente plus élevés."

"Les contraintes augmentent mais la rémunération baisse chaque année", déplore dans le reportage en tête de cet article un agriculteur. Un second abonde : "on est deux, on s'en sort 600 euros à deux, ça fait à peu près un euro de l'heure, qui travaille pour un euro de l'heure ?"

La mobilisation se poursuit

Le gouvernement, lui, veut se montrer bien à l'écoute. Aujourd'hui, 22 janvier, le ministre de l'Agriculture était avec des exploitants en Vendée, avec un message pour les agriculteurs. "Je leur réponds que d'abord on les voit au niveau national, qu'on y travaille quotidiennement, qu'il y a d'autres actions qui ont déjà été menées avant ces mouvements là et qu'on va continuer à le faire en donnant des choses précises", a-t-il expliqué.

Ce lundi soir, les représentants des syndicats étaient reçus à Matignon par Gabriel Attal. En attendant des annonces, les actions doivent se poursuivre mardi.

La mobilisation des agriculteurs peut durer "une journée", "une semaine" ou "le temps qu'il faudra pour que les réponses soient apportées", a déclaré sur RMC le président de la FNSEA, alors que le mouvement de colère est frappé par le décès d'une manifestante sur un point de blocage. Une agricultrice a en effet été tuée, son mari et sa fille adolescente ont été grièvement blessés par un véhicule qui a foncé mardi à l'aube sur un barrage routier dressé par les syndicats agricoles dans l'Ariège.